В нашей стране его уже оценили.

17-летний Артем Павленко из Омска представит свой проект марсохода на международной выставке молодых ученых Intel ISEF-2017 в Калифорнии. Ранее школьник одержал победу на XIII Балтийском научно-инженерном конкурсе. Поездка станет призом молодому изобретателю, сообщается на сайте Университета информационных технологий, механики и оптики в Петербурге, на базе которого проходил конкурс.

Проект марсохода молодой человек создал за год. Основная задача устройства – поиск места, пригодного для базы колонизатора. До майской выставки в Лос-Анджелесе школьник планирует доработать изобретение. Кроме Артема, в Калифорнию отправятся еще трое российских школьников с разработками в сфере математики и информатики, передает "Уралинформбюро".