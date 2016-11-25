Ресторан временно закрыт.

С 1 по 5 февраля 2017 года с признаками отравления в екатеринбургскую ГКБ №40 были госпитализированы семь человек. Шестеро из них - клиенты "Студии суши", еще один - сотрудник службы доставки этого заведения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Специалисты надзорного ведомства проводят проверку и собирают необходимые пробы. В адрес руководства точки общепита выдано предписание о дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятиях. С 4 февраля работа ресторана временно остановлена.