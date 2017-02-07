В гражданской авиации.

Лайнер Qatar Airways совершил самый длительный беспрерывный гражданский рейс в истории. Перелет из столицы Катара - Дохи в новозеландский Окленд занял 16 часов 20 минут, передает "Уралинформбюро".

Самолет Qatar Airways отправился в путь в 5.10 5 февраля 2017 года. За время полета он преодолел 14 535 километров, 10 часовых поясов и 5 стран. Обратный рейс будет еще дольше - 17 часов 30 минут - из-за воздействия ветра на больших высотах.

На маршруте работает Boeing 777-200LR, предназначенный для перелетов на большие расстояния, пишет Lenta.ru.

Стоит отметить, что в 2018 году Singapore Airlines намерены побить этот рекорд, запустив рейс Сингапур - Нью-Йорк. 16 500 километров предполагается преодолеть за 19 часов.