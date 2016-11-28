Столицу Урала захватил морозный циклон06 февраля в 13:26
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Похолодает до минус 30.
Свердловскую область накрыл северный циклон – столбик термометра в Екатеринбурге спикирует до отметки минус 30 градусов, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.
Днем 6 февраля температура воздуха еще задержится в пределах минус 13-15 градусов. Вместе с тем северо-восточный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду, пройдет снег.
Ночью 7 февраля похолодает до минус 25-27. Днем морозы сбавят обороты – до 19-20 градусов ниже нуля. Ветер не ослабнет и поменяет направление на северное. Осадков не ожидается.
Ночью 8 февраля Екатеринбург вновь скуют морозы под 30 градусов. Днем потеплеет до минус 18-20. Ветер чуть поутихнет – до 4-9 метров в секунду.
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