Похолодает до минус 30.

Свердловскую область накрыл северный циклон – столбик термометра в Екатеринбурге спикирует до отметки минус 30 градусов, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.

Днем 6 февраля температура воздуха еще задержится в пределах минус 13-15 градусов. Вместе с тем северо-восточный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду, пройдет снег.

Ночью 7 февраля похолодает до минус 25-27. Днем морозы сбавят обороты – до 19-20 градусов ниже нуля. Ветер не ослабнет и поменяет направление на северное. Осадков не ожидается.

Ночью 8 февраля Екатеринбург вновь скуют морозы под 30 градусов. Днем потеплеет до минус 18-20. Ветер чуть поутихнет – до 4-9 метров в секунду.