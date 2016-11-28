×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Для жителей Полевского подорожали билеты до Екатеринбурга06 февраля в 16:37

  • Текст

Перевозчики поднимают цены друг за другом.

Перевозчики подняли цены на проезд в автобусах, курсирующих между Екатеринбургом и Полевским.

Как сообщили "Уралинформбюро" в МУП "ПАТП", с 18 января 2017 года с 88 до 98 рублей повысились тарифы на маршруте 122/66 Северский (экспресс) - Екатеринбург. С 1 февраля в той же мере подорожал проезд на маршруте 120/66 Северский - Екатеринбург. Билет на автобус 145/66 Полевской - Екатеринбург вырос в цене со 106 до 118 рублей.

Стоит добавить, что ранее перевозчики на 10,5% подняли цены на проезд из Екатеринбурга до Алапаевска и Верхней Синячихи.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Серовчан нагреют на котельных

Серовчан нагреют на котельных

Ямальцы выставят заоблачные счета.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×