Перевозчики поднимают цены друг за другом.

Перевозчики подняли цены на проезд в автобусах, курсирующих между Екатеринбургом и Полевским.

Как сообщили "Уралинформбюро" в МУП "ПАТП", с 18 января 2017 года с 88 до 98 рублей повысились тарифы на маршруте 122/66 Северский (экспресс) - Екатеринбург. С 1 февраля в той же мере подорожал проезд на маршруте 120/66 Северский - Екатеринбург. Билет на автобус 145/66 Полевской - Екатеринбург вырос в цене со 106 до 118 рублей.

Стоит добавить, что ранее перевозчики на 10,5% подняли цены на проезд из Екатеринбурга до Алапаевска и Верхней Синячихи.