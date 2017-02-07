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От российских больниц отлучили зарубежных поставщиков06 февраля в 19:16

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Просрочивших перерегистрацию товара.

Российские больницы рискуют остаться без целого ряда импортных медизделий. Зарубежные компании не смогли обновить государственные удостоверения товаров, пишет "Коммерсантъ".

С 2012 года госрегистрация медизделий действует бессрочно. Производители, которые получили ее раньше, должны были пройти процедуру заново до конца 2016 года. Но многие сделать этого не успели. По оценке союза "Медресурс", за 2015 год Росздравнадзор выдал всего 698 новых регистраций, за 2016 год – 800. На рассмотрении в ведомстве остается около 14 тысяч документов, подлежащих замене.

Так, с продажи сняты от 10% до 40% продукции членов Ассоциации международных производителей медицинского оборудования. Основными закупщиками выступают государственные клиники, а значит, у них могут возникнуть проблемы.

Минздрав был готов продлить сроки перерегистрации, но проект постановления застрял на рассмотрении в профильном департаменте правительства, передает "Уралинформбюро".

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