От российских больниц отлучили зарубежных поставщиков06 февраля в 19:16
- Текст
Просрочивших перерегистрацию товара.
Российские больницы рискуют остаться без целого ряда импортных медизделий. Зарубежные компании не смогли обновить государственные удостоверения товаров, пишет "Коммерсантъ".
С 2012 года госрегистрация медизделий действует бессрочно. Производители, которые получили ее раньше, должны были пройти процедуру заново до конца 2016 года. Но многие сделать этого не успели. По оценке союза "Медресурс", за 2015 год Росздравнадзор выдал всего 698 новых регистраций, за 2016 год – 800. На рассмотрении в ведомстве остается около 14 тысяч документов, подлежащих замене.
Так, с продажи сняты от 10% до 40% продукции членов Ассоциации международных производителей медицинского оборудования. Основными закупщиками выступают государственные клиники, а значит, у них могут возникнуть проблемы.
Минздрав был готов продлить сроки перерегистрации, но проект постановления застрял на рассмотрении в профильном департаменте правительства, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:42
Мать убитого челябинского младенца скрывала преступление
И теперь может лишиться еще одного сына.Сегодня в 14:31
Житель Прикамья пытался свести счеты с жизнью и зарезал мать
Которая помешала ему.Сегодня в 14:28
Воспитанника сургутской спецшколы обвинили в изнасиловании
И избиении еще одного подростка.Сегодня в 14:10
На тюменской трассе "Мазда" опрокинула ЗиЛ
Погибли две женщины.Сегодня в 14:02
Рабочие "Уралэнергостройкомплекса" собрались митинговать с пайщиками
Чтобы "сдвинуть" стройки.Сегодня в 13:45
Porsche отзывает в России суперкар за 80 миллионов
Из-за возможных неполадок.Сегодня в 13:40
МОК лишает российских звезд НХЛ Олимпиады-2018
Функционеры спорят из-за денег.Сегодня в 13:30
Южноуралец сел на 12 лет за убийство тещи-инвалида
Мужчина вонзил ей нож в шею.Сегодня в 13:27
AliExpress подорожает для россиян
Из-за платной доставки.Сегодня в 13:26
Сбербанк банкротит юрлица сети "Суперстрой"
По всему Уралу.Сегодня в 13:06
"Газпром добыча Ямбург" одержал победу по мини-футболу
Среди любительских команд.Сегодня в 12:58
На трассе Курган - Челябинск легковушку разорвало на части
После столкновения с грузовиком.Сегодня в 12:44
Ямальца отправили в колонию за развращение школьниц
Посреди улицы.Сегодня в 12:39
Подростков отвадят от электронных сигарет
И кальянов.Сегодня в 12:31
Снегопад парализовал аэропорт Кургана
На ночь.
Главные новости
- Сегодня в 13:40МОК лишает российских звезд НХЛ Олимпиады-2018
- Сегодня в 12:39Подростков отвадят от электронных сигарет
- Сегодня в 11:17"Аттракцион щедрости" для ипотечников
- Сегодня в 10:24Перед судом предстанет фигурант дела о покушении на Тимониченко
- 06 февраля в 18:13На Среднем Урале готов аптечный бунт
Аналитика
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.
Серовчан нагреют на котельных
Ямальцы выставят заоблачные счета.