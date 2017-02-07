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Семья американцев поймала призрак горничной06 февраля в 14:30

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В объектив.

В одном из коттеджей американского городка Манассас (штат Вирджиния) "застукали" призрак времен Гражданской войны. Паранормальное явления сняла камера видеонаблюдения, когда в доме не было никого, кроме сына хозяев и собаки, передает "Уралинформбюро".

25-летний Тим Уэлти приехал к родителям, чтобы обновить программное обеспечение на компьютере отца. После его визита мать посмотрела видео с камеры наблюдения и увидела, что в полутора метрах от сына, сидящего в кресле, парит призрак крупной дамы. Находившаяся в тот момент в комнате собака заметно испугалась и прижала уши, пишет Planet today.

По словам Тима Уэлти, коттедж находится на месте, где в 1861-1862 годах проходили крупные битвы - Первое и Второе сражения при Булл-Ран. Знакомые семьи порекомендовали освятить дом, чтобы избавиться от призрака.

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