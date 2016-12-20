Нужны руки на передовой.

Управляющий состав МЧС, высвободившийся в результате проводимой в ведомстве структурной реформы, пополнит ряды обычных спасателей и пожарных.

"Они будут направлены на создание и усиление аэромобильных подразделений и усиление дежурных подразделений федеральной противопожарной службы и спасательных воинских формирований МЧС России", - цитируют "Известия" пресс-службу МЧС РФ.

Специалисты высвободятся в результате упразднения региональных центров, передает "Уралинформбюро". Новая система управления будет трехуровневой: федеральный (министерство), региональный (субъект) и местный (пожарно-спасательный гарнизон).

Реформа МЧС утверждена президентом РФ Владимиром Путиным. Она рассчитана до 2020 года. Трехуровневая система уже зарекомендовала себя в ряде других министерств.

Стоит добавить, что ранее Путин освободил от должностей руководителей Дальневосточного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского региональных центров.

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