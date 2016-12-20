В МЧС начальников разжалуют в рядовых спасателей06 февраля в 16:29
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Нужны руки на передовой.
Управляющий состав МЧС, высвободившийся в результате проводимой в ведомстве структурной реформы, пополнит ряды обычных спасателей и пожарных.
"Они будут направлены на создание и усиление аэромобильных подразделений и усиление дежурных подразделений федеральной противопожарной службы и спасательных воинских формирований МЧС России", - цитируют "Известия" пресс-службу МЧС РФ.
Специалисты высвободятся в результате упразднения региональных центров, передает "Уралинформбюро". Новая система управления будет трехуровневой: федеральный (министерство), региональный (субъект) и местный (пожарно-спасательный гарнизон).
Реформа МЧС утверждена президентом РФ Владимиром Путиным. Она рассчитана до 2020 года. Трехуровневая система уже зарекомендовала себя в ряде других министерств.
Стоит добавить, что ранее Путин освободил от должностей руководителей Дальневосточного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского региональных центров.
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