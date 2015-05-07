На Южном Урале в "Сонькиной лагуне" лошадь лягнула девушку в лоб06 февраля в 16:46
- Текст
В полиции отказались возбуждать дело.
Поездка в развлекательный комплекс "Сонькина лагуна" на Южном Урале закончилась для одной из посетительниц серьезной травмой. Инцидент в Сатке произошел еще в новогодние каникулы – 2 января 2017 года. Девушка заплатила за катание на лошади, но животное скинуло наездницу и ударило ее копытом в лоб.
"От удара у меня было очень много крови, но самая жесть в том, что за мной не только не следили во время езды, но даже не подошли после падения…. К тому же ни один из них не предложил первую помощь и/или вызвать скорую", – жалуется потерпевшая с соцсетях.
Девушка обратилась в полицию, но возбудить уголовное дело там отказались. Согласно официальному ответу, в своей травме пострадавшая виновата сама. Якобы она "угнала" лошадь, самовольно каталась на ней, упала, но никаких жалоб не высказала.
Сейчас девушка планирует подать гражданский иск, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 14:44
В ивдельской колонии погиб заключенный
Его придавило металлоконструкцией.Сегодня в 14:42
Мать убитого челябинского младенца скрывала преступление
И теперь может лишиться еще одного сына.Сегодня в 14:31
Житель Прикамья пытался свести счеты с жизнью и зарезал мать
Которая помешала ему.Сегодня в 14:28
Воспитанника сургутской спецшколы обвинили в изнасиловании
И избиении еще одного подростка.Сегодня в 14:10
На тюменской трассе "Мазда" опрокинула ЗиЛ
Погибли две женщины.Сегодня в 14:02
Рабочие "Уралэнергостройкомплекса" собрались митинговать с пайщиками
Чтобы "сдвинуть" стройки.Сегодня в 13:45
Porsche отзывает в России суперкар за 80 миллионов
Из-за возможных неполадок.Сегодня в 13:40
МОК лишает российских звезд НХЛ Олимпиады-2018
Функционеры спорят из-за денег.Сегодня в 13:30
Южноуралец сел на 12 лет за убийство тещи-инвалида
Мужчина вонзил ей нож в шею.Сегодня в 13:27
AliExpress подорожает для россиян
Из-за платной доставки.Сегодня в 13:26
Сбербанк банкротит юрлица сети "Суперстрой"
По всему Уралу.Сегодня в 13:06
"Газпром добыча Ямбург" одержал победу по мини-футболу
Среди любительских команд.Сегодня в 12:58
На трассе Курган - Челябинск легковушку разорвало на части
После столкновения с грузовиком.Сегодня в 12:44
Ямальца отправили в колонию за развращение школьниц
Посреди улицы.Сегодня в 12:39
Подростков отвадят от электронных сигарет
И кальянов.
-
07 мая 2015 в 14:01
На Южном Урале лошадь лягнула ребенка в лицо
Превратив его в кашу.26 июня 2014 в 11:05
В тюменском селе лошадь разорвала внутренние органы ребенку
Лягнув его в живот.
Главные новости
- Сегодня в 13:40МОК лишает российских звезд НХЛ Олимпиады-2018
- Сегодня в 12:39Подростков отвадят от электронных сигарет
- Сегодня в 11:17"Аттракцион щедрости" для ипотечников
- Сегодня в 10:24Перед судом предстанет фигурант дела о покушении на Тимониченко
- 06 февраля в 18:13На Среднем Урале готов аптечный бунт
Аналитика
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.
Серовчан нагреют на котельных
Ямальцы выставят заоблачные счета.