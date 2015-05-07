В полиции отказались возбуждать дело.

Поездка в развлекательный комплекс "Сонькина лагуна" на Южном Урале закончилась для одной из посетительниц серьезной травмой. Инцидент в Сатке произошел еще в новогодние каникулы – 2 января 2017 года. Девушка заплатила за катание на лошади, но животное скинуло наездницу и ударило ее копытом в лоб.

"От удара у меня было очень много крови, но самая жесть в том, что за мной не только не следили во время езды, но даже не подошли после падения…. К тому же ни один из них не предложил первую помощь и/или вызвать скорую", – жалуется потерпевшая с соцсетях.

Девушка обратилась в полицию, но возбудить уголовное дело там отказались. Согласно официальному ответу, в своей травме пострадавшая виновата сама. Якобы она "угнала" лошадь, самовольно каталась на ней, упала, но никаких жалоб не высказала.

Сейчас девушка планирует подать гражданский иск, передает "Уралинформбюро".