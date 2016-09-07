В Салехарде новогоднюю ель сдуло ветром06 февраля в 16:52
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Раз руки до нее не дошли.
В минувшие выходные сильный ветер порывами до 30 метров в секунду буквально валил жителей Салехарда с ног. Не нашла сил противостоять стихии и искусственная ель, установленная у гостиницы "Юрибей". Фото сложившейся в причудливой позе "зеленой красавицы" разошлось по соцсетям, передает "Уралинформбюро".
Фото: "Комар" | Салехард | Шурышкарский | Приуральский", "ВКонтакте"
Горожане удивляются - что елка делает перед гостиницей, когда уже все праздники, даже Китайский Новый год, прошли. "Сама пытается уползти с площади", - шутят в комментариях к снимку.
Стоит отметить, что из-за сильного ветра в городе наблюдаются перебои с электроснабжением.
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