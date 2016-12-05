У остальных отберут ползарплаты.

Штат Екатеринбургского цирка могут сократить с 280 до 136 человек, а средняя зарплата упадет с 15 до 7-10 тысяч рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщил дирижер циркового оркестра Борис Важенин. Он посетовал на неравномерное распределение финансов из федерального центра. Слабые организации дотируются за счет сильных, и нет мотивации работать лучше. Коллектив оркестра забеспокоился, узнав о грядущих сокращениях, поскольку во всех 42 подведомственных Росгосцирку регионах музыканты идут под нож первыми.

"В Екатеринбурге это равнозначно катастрофе: многие спектакли без живого звука сильно потеряют в качестве, и зритель уйдет. Стать самостоятельным цирк не может - зависит от столицы в плане репертуара. Единственный выход - просить москвичей, чтобы сохранили финансирование. О прибавке и не мечтаем", - говорит Б.Важенин.

3 февраля он разместил на своей странице "ВКонтакте" призыв о помощи, адресованный президенту РФ Владимиру Путину.

"Наш профессиональный коллектив (50% - высшее образование, 50% - среднее специальное), а также наши семьи надеялись, что к выборам оплата нашего труда за один почти трехчасовой спектакль поднимется хотя бы до одной тысячи рублей. Сейчас оплата составляет 680 рублей и последний раз индексировалась задолго до Ваших прошлых выборов, хотя цена билета в наш цирк поднималась несколько раз и сейчас колеблется от 400 до 1500 рублей", - говорится в обращении.

1 февраля 2017 года музыкантов уведомили, что с 23 марта всем сотрудникам урежут ставку по решению головного предприятия - Российской государственной цирковой компании. Оркестрантам будут платить 350-500 рублей за спектакль, то есть максимум 10 тысяч в месяц. А вскоре их вовсе разгонят за ненадобностью - фонограмма вытесняет с арены живой звук по всей России. И это на фоне мировых фестивалей и аншлагов в уральской столице, когда выручка за билеты исчисляется десятками миллионов рублей. Но какой бы ни была прибыль, вся она уплывает в Москву, подчеркивается в письме.

Директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский пояснил "Уралинформбюро", что распоряжение из Росгосцирка поступило, когда он был в отпуске: "Это наши внутренние дела. Сокращать мы никого не хотим, даже уборщиц, есть еще 2 месяца, чтобы обдумать план действий".

Пресс-секретарь гендиректора Росгосцирка Максим Красовский сообщил агентству, что его руководителю о письме Важенина известно: "Пока мы изучаем ситуацию, комментарии будут позже".