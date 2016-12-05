Штат Екатеринбургского цирка грозятся урезать вдвое06 февраля в 17:27
- Текст
У остальных отберут ползарплаты.
Штат Екатеринбургского цирка могут сократить с 280 до 136 человек, а средняя зарплата упадет с 15 до 7-10 тысяч рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщил дирижер циркового оркестра Борис Важенин. Он посетовал на неравномерное распределение финансов из федерального центра. Слабые организации дотируются за счет сильных, и нет мотивации работать лучше. Коллектив оркестра забеспокоился, узнав о грядущих сокращениях, поскольку во всех 42 подведомственных Росгосцирку регионах музыканты идут под нож первыми.
"В Екатеринбурге это равнозначно катастрофе: многие спектакли без живого звука сильно потеряют в качестве, и зритель уйдет. Стать самостоятельным цирк не может - зависит от столицы в плане репертуара. Единственный выход - просить москвичей, чтобы сохранили финансирование. О прибавке и не мечтаем", - говорит Б.Важенин.
3 февраля он разместил на своей странице "ВКонтакте" призыв о помощи, адресованный президенту РФ Владимиру Путину.
"Наш профессиональный коллектив (50% - высшее образование, 50% - среднее специальное), а также наши семьи надеялись, что к выборам оплата нашего труда за один почти трехчасовой спектакль поднимется хотя бы до одной тысячи рублей. Сейчас оплата составляет 680 рублей и последний раз индексировалась задолго до Ваших прошлых выборов, хотя цена билета в наш цирк поднималась несколько раз и сейчас колеблется от 400 до 1500 рублей", - говорится в обращении.
1 февраля 2017 года музыкантов уведомили, что с 23 марта всем сотрудникам урежут ставку по решению головного предприятия - Российской государственной цирковой компании. Оркестрантам будут платить 350-500 рублей за спектакль, то есть максимум 10 тысяч в месяц. А вскоре их вовсе разгонят за ненадобностью - фонограмма вытесняет с арены живой звук по всей России. И это на фоне мировых фестивалей и аншлагов в уральской столице, когда выручка за билеты исчисляется десятками миллионов рублей. Но какой бы ни была прибыль, вся она уплывает в Москву, подчеркивается в письме.
Директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский пояснил "Уралинформбюро", что распоряжение из Росгосцирка поступило, когда он был в отпуске: "Это наши внутренние дела. Сокращать мы никого не хотим, даже уборщиц, есть еще 2 месяца, чтобы обдумать план действий".
Пресс-секретарь гендиректора Росгосцирка Максим Красовский сообщил агентству, что его руководителю о письме Важенина известно: "Пока мы изучаем ситуацию, комментарии будут позже".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 14:42
Мать убитого челябинского младенца скрывала преступление
И теперь может лишиться еще одного сына.Сегодня в 14:31
Житель Прикамья пытался свести счеты с жизнью и зарезал мать
Которая помешала ему.Сегодня в 14:28
Воспитанника сургутской спецшколы обвинили в изнасиловании
И избиении еще одного подростка.Сегодня в 14:10
На тюменской трассе "Мазда" опрокинула ЗиЛ
Погибли две женщины.Сегодня в 14:02
Рабочие "Уралэнергостройкомплекса" собрались митинговать с пайщиками
Чтобы "сдвинуть" стройки.Сегодня в 13:45
Porsche отзывает в России суперкар за 80 миллионов
Из-за возможных неполадок.Сегодня в 13:40
МОК лишает российских звезд НХЛ Олимпиады-2018
Функционеры спорят из-за денег.Сегодня в 13:30
Южноуралец сел на 12 лет за убийство тещи-инвалида
Мужчина вонзил ей нож в шею.Сегодня в 13:27
AliExpress подорожает для россиян
Из-за платной доставки.Сегодня в 13:26
Сбербанк банкротит юрлица сети "Суперстрой"
По всему Уралу.Сегодня в 13:06
"Газпром добыча Ямбург" одержал победу по мини-футболу
Среди любительских команд.Сегодня в 12:58
На трассе Курган - Челябинск легковушку разорвало на части
После столкновения с грузовиком.Сегодня в 12:44
Ямальца отправили в колонию за развращение школьниц
Посреди улицы.Сегодня в 12:39
Подростков отвадят от электронных сигарет
И кальянов.Сегодня в 12:31
Снегопад парализовал аэропорт Кургана
На ночь.
-
06 февраля в 16:19
Анонимная стройка за цирком в Екатеринбурге обзавелась хозяином
"Стройтэк" так "Стройтэк".05 декабря 2016 в 09:30
Цирк с бюджетом
"Шадр" с проверкой.16 ноября 2016 в 16:07
В Екатеринбурге банкротят "спасителя" недостроя у цирка
Из-за "парковочного" долга.06 июня 2016 в 12:16
РАО взыскало с нижнетагильского цирка 1,2 миллиона рублей
Авторского вознаграждения.27 мая 2016 в 14:02
Жители екатеринбургского Академического попросят у Путина метро
В письме с детскими рисунками.28 апреля 2016 в 18:41
В Екатеринбурге на Куйбышева встали трамваи
Подоспела "скорая".27 ноября 2015 в 13:27
Сын Чарли Чаплина вышел на арену Екатеринбургского цирка
Чтобы открыть фестиваль клоунов.04 июня 2015 в 15:49
Семья Марчевских прибрала к рукам Нижнетагильский цирк
Теперь на клоунах заработаем вдвоем, сынок!17 апреля 2015 в 12:40
Екатеринбуржцы выступят против жестокости депутата Марчевского
По отношению к животным.11 декабря 2014 в 10:30
Возле екатеринбургского цирка трамвай сошел с рельсов
Не вписавшись в поворот.
Главные новости
- Сегодня в 13:40МОК лишает российских звезд НХЛ Олимпиады-2018
- Сегодня в 12:39Подростков отвадят от электронных сигарет
- Сегодня в 11:17"Аттракцион щедрости" для ипотечников
- Сегодня в 10:24Перед судом предстанет фигурант дела о покушении на Тимониченко
- 06 февраля в 18:13На Среднем Урале готов аптечный бунт
Аналитика
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.
Серовчан нагреют на котельных
Ямальцы выставят заоблачные счета.