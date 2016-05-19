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Скидки на алкоголь объявят вне закона06 февраля в 16:55

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Приравняв к рекламе.

Депутаты Госдумы намерены запретить любые скидочные акции на алкогольную продукцию. Законопроект готовит группа депутатов под руководством либерал-демократа Владимира Сысоева.

Инициативу поддержала глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены", - цитируют ее РИА "Новости".

Вместе с тем Минэкономразвития РФ не исключает смягчения закона "О рекламе" в отношении алкогольной продукции, передает "Уралинформбюро". В этом году планируется провести оценку фактического воздействия норм на рынок. Если окажется, что они создают серьезные барьеры для бизнеса, то закон скорректируют.

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