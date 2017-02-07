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Москва простилась с Георгием Тараторкиным06 февраля в 16:57

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Лучшим Раскольниковым мира.

В Театре Моссовета простились с народным артистом РСФСР Георгием Тараторкиным. Отдать последние почести актеру пришли его друзья, коллеги и поклонники, пишет ТАСС.

72-летний Георгий Тараторкин скончался 4 февраля в Москве после продолжительной болезни. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Актер родился в 1945 году в Ленинграде. После окончания студии при ТЮЗе был принят в труппу. Там его и заметил режиссер Лев Кулиджанов и предложил роль Родиона Раскольникова в своем фильме. До сих пор Тараторкин считается лучшим Раскольниковым мирового кинематографа. После триумфа его пригласили в Театр имени Моссовета.

Российскому зрителю он знаком по фильмам "Маленькие трагедии", "Чисто английское убийство", "Сирано де Бержерак" и другим, передает "Уралинформбюро".

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