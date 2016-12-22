Эпидемия гриппа не отпускает Средний Урал06 февраля в 17:51
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За неделю заболели 35 000 свердловчан.
С 30 января по 5 февраля 2017 года с гриппом и ОРВИ слегли почти 35 000 жителей Свердловской области. Заболеваемость осталась на уровне предыдущей недели. Эпидпорог превышен среди детей старше 7 лет и взрослых, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.
В столице Урала заболели 13 400 человек - на 4% больше, чем неделей ранее. В отдельных городах уровень заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза. Грипп свирепствует в Верхней Салде, Староуткинске, Красноуральске, Сосьве, Верхней Туре, Каменске-Уральском, Новой Ляле и Красноуфимске.
На карантин в области закрыто 5 детских садов и 13 школ.
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