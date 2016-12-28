Екатеринбуржцам подкинули "золоченого" масла06 февраля в 18:02
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Цены подскочили в полтора раза.
В екатеринбургских магазинах резко подорожало сливочное масло. За несколько дней ценник на продукцию ряда предприятий вырос чуть ли не в полтора раза, передает "Уралинформбюро".
Как объясняют представители розничной торговли, цены "ломят" в основном производители. "Факторов множество – рост стоимости сырья (молоко), особенно в зимнее время, рост затрат на коммуналку, возросшая стоимость импортного оборудования и комплектующих и так далее", - говорит президент сети магазинов "Елисей" Александр Оглоблин.
По его словам, на цене могли отразиться и последствия санкций: "Местные производители остались без конкурентов, а значит, зачастую действует рыночный закон, когда недостающее предложение подтягивают под спрос поднятием цены".
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