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В детских садах Челябинска запретят прогулки06 февраля в 18:33

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В смог.

Администрация Челябинска запретит прогулки воспитанников детских садов в смог. Об этом сообщил мэр Евгений Тефтелев на аппаратном совещании.

В городе также намерены запретить движение большегрузов при неблагоприятных метеорологических условиях. Кроме того, чиновники подключатся к работе контролирующих органов по выявлению источников выбросов и ограничению их объема.

Стоит напомнить, что Росприроднадзор закрыл одну из технологических установок ООО "Мечел-Кокс" в Челябинске из-за выбросов. С начала 2017 года сохраняется высокая концентрация вредных веществ в воздухе Челябинска, Магнитогорска, Сатки, Коркино и других городов области. Жителям советуют носить защитные маски и реже бывать на улице, сообщает "Уралинформбюро".

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