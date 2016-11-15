Анонимная стройка за цирком в Екатеринбурге обзавелась хозяином06 февраля в 16:19
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"Стройтэк" так "Стройтэк".
Компания "Стройтэк" выиграла подряд на строительство Музея истории России в Екатеринбурге, став единственным участником аукциона. За работы из бюджета Свердловской области будет заплачено порядка 350 миллионов рублей. На сайте госзакупок пока нет информации о заключенном контракте и его цене, передает "Уралинформбюро".
Двухэтажное здание должны возвести к 1 июля 2017 года. Вместе с тем большая часть работ уже выполнена. В нарушение всех правил, строители зашли на площадку до объявления результатов аукциона – в ноябре 2016 года. Объект считался безымянным и безнадзорным – таблички, где бы указывались сроки строительства, заказчик и подрядчик работ, нигде не было. Теперь же, после проведения аукциона, ее можно официально приколотить.
Ранее "Уралинформбюро" обратилось к заместителю Генерального прокурора РФ Юрию Пономареву и начальнику ГУ МВД РФ по Свердловской области Михаилу Бородину с просьбой провести проверку соблюдения федерального законодательства при строительстве Музея истории в Екатеринбурге.
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