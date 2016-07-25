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Мать растерзанной псами 7-летней свердловчанки не знает о ее смерти06 февраля в 17:41

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Женщина в роддоме с третьим ребенком.

Мать 7-летней свердловчанки, растерзанной 5 февраля собаками в селе Пальмино (Таборинский район), еще не знает о смерти дочери. 31-летняя женщина пару дней назад родила третьего ребенка и пока находится в роддоме.

Погибшая в сентябре должна была впервые пойти в школу, став единственной девочкой среди первоклассников-мальчишек. Пару лет назад она победила в конкурсе и получила титул "Принцесса села" и красную наградную ленту, рассказала "Лайфу" тетя девочки.

Трагедия случилась вечером возле сельского дома культуры - два охотничьих пса набросились на дошкольницу и загрызли ее. Со слов местных жителей, Хан и Рыжий держали всех в страхе. Псы, которых притравливали на диких животных, рвали кошек и мелких собак. Позже они начали кидаться на людей, дети боялись ходить в школу поодиночке - собаки покусали одного ребенка, передает "Уралинформбюро".

Хозяева Хана и Рыжего, несмотря на жалобы односельчан, продолжали отпускать питомцев на улицу. Теперь оба охотника 42 и 54 лет задержаны. Агрессивных псов умертвили - трупы переданы на экспертизу. Ведется расследование.

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