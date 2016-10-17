В Екатеринбурге "магия чисел" поженит более 250 парСегодня в 11:36
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Молодожены ждали красивую дату с осени.
В Екатеринбурге 17 февраля 2017 года сочетаются браком более 250 молодых пар. Специалисты районных ЗАГСов отмечают ажиотаж в связи с "зеркальной" датой – 17.02.2017.
Рекордсмен по бракосочетаниям – Орджоникидзевский ЗАГС, где зарегистрируют 58 новых семей. При этом в среднем в феврале свадьбу играют по 15 пар в день.
Как рассказала "Уралинформбюро" заместитель начальника отдела ЗАГС Орджоникидзевского района Галина Воробьева, ажиотаж связан с "магией чисел". Такая красивая дата на дни бракосочетаний - пятницу и субботу - выпадает не часто.
В Верх-Исетском районе приняли 53 заявки на вступление в брак, в Ленинском – 55, в Железнодорожном - 36. В остальных районах на 17 февраля запланировано чуть меньше 20 свадеб.
По словам начальника отдела ЗАГС Ленинского района Валентины Райт, "красивые" даты не выпадали с 12 декабря 2012 года, когда произошел бум (12.12.2012): "Регистрацией 17 февраля граждане начали интересоваться с осени", - рассказала В.Райт.
Впрочем, популярность этой даты в некоторых ЗАГСах связывают вовсе не с цифрами, а с Великим постом, который начнется 27 февраля. "Люди хотят успеть отгулять перед его началом", - уверена начальник отдела ЗАГС Верх-Исетского района Ольга Репникова.
Стоит отметить, что День всех влюбленных (14 февраля), наоборот, ажиотажа не вызвал. Заявки поступили только два ЗАГСа – в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах. В этот день в городе появится 37 новых семей. Спроса на 14 февраля нет, поскольку он пришелся на вторник, когда свадьбу гулять неудобно.
Между тем екатеринбуржцы уже готовятся к следующей красивой дате, которая выпадет на 7 июля (07.07.2017). К примеру, в Ленинском ЗАГСе уже почти все расписано. "У нас осталось только на раннее утро", - отметила Валентина Райт.
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