Февраль не дает спуску.

На Средний Урал идут аномальные холода. Температура воздуха ночью опустится до 30 градусов ниже нуля, а в низинах – до минус 40, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.

В Екатеринбурге температурный минимум ожидается в ночь на 8 февраля – столбик термометра упадет до минус 28-30 градусов.

Морозная погода задержится на Среднем Урале до конца недели. Существенных осадков не ожидается.