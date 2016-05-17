Средний Урал скуют 40-градусные морозы06 февраля в 17:23
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Февраль не дает спуску.
На Средний Урал идут аномальные холода. Температура воздуха ночью опустится до 30 градусов ниже нуля, а в низинах – до минус 40, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.
В Екатеринбурге температурный минимум ожидается в ночь на 8 февраля – столбик термометра упадет до минус 28-30 градусов.
Морозная погода задержится на Среднем Урале до конца недели. Существенных осадков не ожидается.
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