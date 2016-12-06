Четверть россиян призывают отпускать сирот в США06 февраля в 19:07
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Отменив "закон Димы Яковлева".
"Закон Димы Яковлева", вступивший в силу 1 января 2013 года, поддерживают 71% россиян. Четыре года назад таких было чуть больше половины. При этом армия его противников достигла своего максимума - 25% респондентов.
54% опрошенных категорически против отмены документа, даже при условии гарантий безопасности жизни и здоровья усыновленных детей со стороны США и других стран. 41% респондентов считают такую возможность реальной, выяснилось в ходе исследования ВЦИОМ.
В то же время все больше жителей России готовы усыновить ребенка - на сегодня это почти каждый третий (30%), тогда как в 2014 году об этом говорил лишь каждый десятый. 2% участников опроса уже являются приемными родителями.
Стоит отметить, что в середине января 2017 года Европейский суд по правам человека обязал РФ выплатить 75 тысяч евро гражданам США, которые из-за "закона Димы Яковлева" не смогли завершить начатое усыновление российских детей. После этого появились заявления о том, что ограничение можно отменить при соблюдении ряда условий, передает "Уралинформбюро".
Запрет на усыновление иностранцами вступил в силу 1 января 2013 года. Документ получил название "закона Димы Яковлева" в память о годовалом Дмитрии, погубленном американской семьей в 2008 году вскоре после усыновления.
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