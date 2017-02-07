Пермякам выставили 150-тысячные счета за отопление06 февраля в 18:58
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По ошибке.
Пермяки, проживающие в доме №79 по улице Куйбышева, получили заоблачные счета за отопление. Если верить квитанции, выложенной в соцсети, за услугу в январе 2017 года необходимо выложить 149,9 тысячи рублей.
Оказалось, что это - результат ошибки в расчетах, передает "Уралинформбюро". Горожанам пообещали сделать корректировку.
Невероятные суммы у одних горожан вызвали шутки, у других лишь только мат.
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