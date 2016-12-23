На первых этажах своих ЖК.

Екатеринбургская компания "Атомстройкомплекс" запускает масштабный социальный проект. В жилых комплексах застройщика разместятся кружки, образовательные центры и секции для дошколят и подростков, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе АСК.

Для этих целей будет увеличена доля коммерческих помещений на первых этажах, оставляемых на балансе компании. "Для нас важно привлекать увлеченных, "болеющих" своим делом людей. Таких, кто способен создать вокруг себя заинтересованное сообщество граждан, заряжать их энтузиазмом и продвигать активный, полезный досуг для детей. Возможно, такие организации и деятели будут проводить бесплатные мероприятия для жителей домов – спортивные соревнования, творческие конкурсы, реализовывать общественные социально значимые проекты. За это мы готовы предоставлять таким людям помещения под коммерческую деятельность на льготных условиях, вплоть даже до оплаты только коммунальных услуг и налогов на тот период, пока их бизнес встает на ноги", - пояснил директор НП "Управление строительства "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев.

Таким образом, жильцам домов "Атомстройкомплекса" не придется заботиться о том, как организовать досуг и дополнительное образование своих детей. Секции, кружки, клубы сосредоточатся на первых этажах.

В данный момент ведутся переговоры с одним из спортивных движений Екатеринбурга. Оно обзаведется штаб-квартирой в ЖК "Чемпион Парк" и будет проводить для жильцов комплекса открытые тренировки с известными спортсменами.