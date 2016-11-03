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Туринских школьников кормили яблоками с наценкой в 282%06 февраля в 18:51

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Вмешалась прокуратура.

В трех школах Туринского района наценка на продукты питания для школьных обедов учеников доходила до 282%. Нарушение было устранено только после вмешательства прокуратуры.

МУП Туринского городского округа "Комбинат школьного питания" с сентября по ноябрь 2016 года значительно завышал предельный размер наценок на продукты (установлен на уровне 20%), которые использовались в столовых школы № 3 им. Ю.А. Гагарина, школы № 1 и "Фабричной средней общеобразовательной школы".

Так, наценка на яблоки составила 282% к цене закупки товара, на хлеб - от 60% до 95%, на масло сливочное - от 59% до 108%. Также цены были завышены на сыр, вафли, помидоры и огурцы. В результате МУП получил дополнительную выручку в размере более 28 тысяч рублей.

В отношении МУП "Комбинат школьного питания" и директора предприятия Надежды Вагуры возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). Сейчас они находятся на рассмотрении, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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