Антипинский НПЗ стал генеральным спонсором Кубка ГубернатораСегодня в 10:18
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По танцевальному спорту.
В Тюменской области в рамках Кубка Губернатора завершился этап мировой серии по танцевальному спорту WDSF Open 2017. Генеральным спонсором мероприятия выступил основной производственный актив Группы компаний "Новый Поток" (New Stream Group) – Антипинский НПЗ.
В течение трех дней более 2 000 юных спортсменов и профессионалов боролись за медали, выполняя две программы: европейскую и латиноамериканскую. Участвовали танцоры из России, Нидерландов, Венгрии, Словакии, Эстонии, Германии, Сербии и Белоруссии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
Первое место в европейской программе заняли спортсмены из Словакии – Стец Матеж и Елена Попова, золотую медаль в латиноамериканской взяли тюменцы Валентин Космачев и Алена Коченгина.
Группа компаний "Новый Поток" активно участвует в социальном развитии регионов присутствия, в том числе Тюменской области. Для поддержки детского и юношеского спорта ею создана одноименная Региональная общественная организация "Новый Поток". Она набирает, тренирует и поддерживает спортсменов из Москвы, Оренбургской, Тюменской области, а также из Омска и Марий Эл. Спортсменами "Нового Потока" в 2016 году было завоевано более 70 медалей, включая бронзовую медаль на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями.
Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%. Это позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. С апреля 2017 года на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.
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