×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Антипинский НПЗ стал генеральным спонсором Кубка ГубернатораСегодня в 10:18

Фотография

По танцевальному спорту.

В Тюменской области в рамках Кубка Губернатора завершился этап мировой серии по танцевальному спорту WDSF Open 2017. Генеральным спонсором мероприятия выступил основной производственный актив Группы компаний "Новый Поток" (New Stream Group) – Антипинский НПЗ.

В течение трех дней более 2 000 юных спортсменов и профессионалов боролись за медали, выполняя две программы: европейскую и латиноамериканскую. Участвовали танцоры из России, Нидерландов, Венгрии, Словакии, Эстонии, Германии, Сербии и Белоруссии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Первое место в европейской программе заняли спортсмены из Словакии – Стец Матеж и Елена Попова, золотую медаль в латиноамериканской взяли тюменцы Валентин Космачев и Алена Коченгина.

Группа компаний "Новый Поток" активно участвует в социальном развитии регионов присутствия, в том числе Тюменской области. Для поддержки детского и юношеского спорта ею создана одноименная Региональная общественная организация "Новый Поток". Она набирает, тренирует и поддерживает спортсменов из Москвы, Оренбургской, Тюменской области, а также из Омска и Марий Эл. Спортсменами "Нового Потока" в 2016 году было завоевано более 70 медалей, включая бронзовую медаль на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями.

Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%. Это позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. С апреля 2017 года на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Серовчан нагреют на котельных

Серовчан нагреют на котельных

Ямальцы выставят заоблачные счета.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×