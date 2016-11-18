Из-за аномальных морозов.

В Свердловской области из-за аномальных холодов объявили штормовое предупреждение.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в течение 7-11 февраля 2017 года на улице ожидается температура на 7-9 градусов ниже нормы. Ночью столбики термометра будут опускаться до минус 23-30 градусов, в низинах - до минус 35-40.

Жителей просят по возможности не выходить на улицу. Спасатели подготовили 44 пункта обогрева, которые в случае необходимости будут развернуты на дорогах.