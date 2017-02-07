×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Светодиоды грозят убить все живоеСегодня в 09:20

  • Текст

Начиная с растений.

Британские ученые заговорили о губительности светодиодного освещения. Его негативное влияние на живые организмы продемонстрировали на пауках, передает "Уралинформбюро".

Несколько видов членистоногих по ночам освещали с помощью светодиодов. В результате пауки стали заторможенными и не смогли хорошо охотиться, что поставило под вопрос их выживание.

При этом на естественном свету их жизнедеятельность восстанавливалась. Аналогично светодиоды действуют и на растения.

Исследователи начали работу над аналогом светодиодного освещения, столь же дешевого, но менее губительного для всего живого, пишут СМИ.

Стоит отметить, что ранее Земле предрекли коллапс энергетических систем в 2050 году. Его спровоцирует снижение солнечной активности - из-за сокращения гелиосферы произойдет выброс высокоэнергетических заряженных частиц, которые и станут причиной "конца света" на голубой планете.

Ранее по теме:
"Ленивое" Солнце обернется энергоколлапсом на Земле

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Серовчан нагреют на котельных

Серовчан нагреют на котельных

Ямальцы выставят заоблачные счета.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×