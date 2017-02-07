Начиная с растений.

Британские ученые заговорили о губительности светодиодного освещения. Его негативное влияние на живые организмы продемонстрировали на пауках, передает "Уралинформбюро".

Несколько видов членистоногих по ночам освещали с помощью светодиодов. В результате пауки стали заторможенными и не смогли хорошо охотиться, что поставило под вопрос их выживание.

При этом на естественном свету их жизнедеятельность восстанавливалась. Аналогично светодиоды действуют и на растения.

Исследователи начали работу над аналогом светодиодного освещения, столь же дешевого, но менее губительного для всего живого, пишут СМИ.

Стоит отметить, что ранее Земле предрекли коллапс энергетических систем в 2050 году. Его спровоцирует снижение солнечной активности - из-за сокращения гелиосферы произойдет выброс высокоэнергетических заряженных частиц, которые и станут причиной "конца света" на голубой планете.

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