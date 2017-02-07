Втрое.

Исследователи из Эксетерского университета выяснили, что антибиотики не только не убивают бактерии, а делают их "сильнее". Результаты научной работы опубликованы в Nature Ecology & Evolution.

В ходе эксперимента кишечную палочку обработали доксициклином (тетрациклиновая группа), в результате бактерии стали устойчивы к данному препарату - их рост ускорился втрое. Эта способность сохранилась и после отмены антибиотика.

Оказалось, что в геноме кишечной палочки произошли серьезные изменения - появились дополнительные молекулярные насосы, откачивающие антибиотик из клетки, и исчезли отрезки генома, отвечающие за саморазрушение клетки в определенных условиях. Последняя мутация позволила увеличить скорость размножения - если бактерия не погибла, она начала делиться, увеличивая численность колонии, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что ученые все чаще заговаривают о появлении супербактерий, устойчивых ко всем видам современных антибиотиков. Причиной этого считается увлечение самолечением.

Ранее по теме:

В США появилась первая жертва супербактерии