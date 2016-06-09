В Нижнем Тагиле идет активная газификацияСегодня в 09:31
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Частного сектора.
В Нижнем Тагиле создаются условия для перехода на газ домовладений в микрорайонах Голый Камень, Старая Гальянка, 9 поселок, поселок Северный, Нижняя Черемшанка.
Строительство подводящих газовых сетей реализуется за счет городского, областного бюджетов, а также на средства АО "ГАЗЭКС". Общий объем инвестиций - 350 миллионов рублей. Кроме строительства новых газопроводов, создаются условия для подключения новых потребителей за счет передачи в аренду муниципальных сетей.
В микрорайоне Голый Камень в ходе реализации программы "ГАЗЭКСА" созданы условия для газификации почти 500 домов, из них сейчас подключено 132. Строительство сетей общей протяженностью свыше 26 километров продолжается. В целом будут созданы возможности для перехода на газ 1200 домовладений. Затраты компании на газификацию частного сектора Голого Камня превысят 92 миллиона рублей.
В Старой Гальянке возможность перейти на газ появится у 1310 домовладений. Сегодня там созданы условия для газификации 200 домов, подключились 32. В 9 поселке техническую возможность подключиться к голубому топливу получили 450 домов, подключено 22. В поселке Северный созданы условия для газификации 250 коттеджей, подключено 22. В Нижней Черемшанке после завершения строительства газовых сетей протяженностью 9 километров возможность перейти на газ будет создана для 250 домов.
Желающие подключить газ в данных микрорайонах могут обращаться в местное подразделение АО "ГАЗЭКС" с заявками на техприсоединение к газораспределительным сетям. Подключение производится в соответствии с федеральными "Правилами технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения".
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа", газораспределительная организация осуществляет мероприятия до границы земельного участка дома. Плата за технологическое присоединение устанавливается РЭК Свердловской области, в 2017 году она составляет 28 315 рублей. Мероприятия по проектированию, строительству внутри участка, а также монтажу внутридомового газового оборудования осуществляются заявителем.
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