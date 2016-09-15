×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбургские школьники находят в еде таракановСегодня в 10:12

  • Текст

Хватает и других претензий.

Ученики и сотрудники екатеринбургской школы №17 жалуются на нашествие тараканов. Они расползаются по всем помещениям, более того, их стали находить даже в еде.

"Я когда-то работала в этой школе уборщицей, зашла в туалет, а там тараканы прямо на обувь лезут, так страшно было. Сейчас в этой школе учится моя сестра. Ситуация не меняется. Тараканы постоянно на виду: салфетницу дети поднимают, там таракан, в супе - таракан", - рассказала "Уралинформбюро" Оксана Морозова. По ее словам, тараканов пытались травить только однажды – прошлым летом. Но делали это своими силами. Вызвать специалистов оказалось слишком накладно.

И это не единственное нарушение санитарных норм. Как сообщает бывшая сотрудница, у одной из учениц был найден туберкулез, а ее маму – сотрудницу столовой – даже не отстранили от работы: "Врач школы подделал справки о реакции на манту, в чем потом призналась. А сейчас оказывается еще и вши в начальных классах".

В школе о претензиях слышат впервые. "К нам никто из родителей не обращался. И никакого засилья тараканов нет. Мы вот только 4 февраля провели обработку от тараканов – заключили договор с фирмой. До этого, да, кто-то где-то видел тараканов. Про вшей тоже никто не сообщал. А что касается, сотрудницы столовой – это не наши работники. В столовой работает компания по договору. Влиять на них и их работников мы не можем", – рассказала "Уралинформбюро" делопроизводитель Светлана Кудрина. Директора школы на месте не оказалось.

Также по теме:
Тагильских школьников кормили хлебом с плесенью

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Серовчан нагреют на котельных

Серовчан нагреют на котельных

Ямальцы выставят заоблачные счета.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×