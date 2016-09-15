Екатеринбургские школьники находят в еде таракановСегодня в 10:12
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Хватает и других претензий.
Ученики и сотрудники екатеринбургской школы №17 жалуются на нашествие тараканов. Они расползаются по всем помещениям, более того, их стали находить даже в еде.
"Я когда-то работала в этой школе уборщицей, зашла в туалет, а там тараканы прямо на обувь лезут, так страшно было. Сейчас в этой школе учится моя сестра. Ситуация не меняется. Тараканы постоянно на виду: салфетницу дети поднимают, там таракан, в супе - таракан", - рассказала "Уралинформбюро" Оксана Морозова. По ее словам, тараканов пытались травить только однажды – прошлым летом. Но делали это своими силами. Вызвать специалистов оказалось слишком накладно.
И это не единственное нарушение санитарных норм. Как сообщает бывшая сотрудница, у одной из учениц был найден туберкулез, а ее маму – сотрудницу столовой – даже не отстранили от работы: "Врач школы подделал справки о реакции на манту, в чем потом призналась. А сейчас оказывается еще и вши в начальных классах".
В школе о претензиях слышат впервые. "К нам никто из родителей не обращался. И никакого засилья тараканов нет. Мы вот только 4 февраля провели обработку от тараканов – заключили договор с фирмой. До этого, да, кто-то где-то видел тараканов. Про вшей тоже никто не сообщал. А что касается, сотрудницы столовой – это не наши работники. В столовой работает компания по договору. Влиять на них и их работников мы не можем", – рассказала "Уралинформбюро" делопроизводитель Светлана Кудрина. Директора школы на месте не оказалось.
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