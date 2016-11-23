Подростков отвадят от электронных сигарет Сегодня в 12:39
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И кальянов.
Госдума рассмотрит инициативу об ограничении оборота жидкостей для электронных кальянов и сигарет. В частности, планируется запретить их продажу несовершеннолетним и ограничить рекламу. Соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента внесут депутаты Московской гордумы.
"Курение кальянов является пропагандой курения табака. Кроме того, испарительные смеси содержат вещества, которые при нагревании становятся токсичными", - цитирует председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова "Российская газета".
Между тем британские ученые считают, что так называемые вейпы безопаснее обычных сигарет. При "парении" потребляется меньше канцерогенов и токсинов, нежели при курении. Однако длительное воздействие на организм основного элемента жидкости в вейпах, пропиленгликоля, до сих пор не изучено.
Стоит отметить, что статус электронных сигарет в России по-прежнему не определен. Продажа устройств и жидкостей к ним не ограничена. По сути, купить их могут даже дети, передает "Уралинформбюро".
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