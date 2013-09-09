Стужа будет только крепчать.

7 февраля 2017 года в Тюмени, Екатеринбурге и Перми из-за морозов от уроков освободили учеников начальной школы. Термометры с утра показывали 27-28 градусов ниже нуля, передает "Уралинформбюро".

Гораздо холоднее в Ханты-Мансийске, где ударил 35-градусный мороз - дома остались ученики 1-9 классов. В Салехарде минус 34 градуса - официально понятие "актированный день" там отменили: родители сами решают, вести ли ребенка в школу.

Стоит отметить, что к вечеру стужа усилится и продержится как минимум еще два дня. Согласно сайту gismeteo.ru, "полюсом холода" станет Ханты-Мансийск, где в ночь на 9 февраля ожидается до 40 градусов ниже нуля.