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AliExpress подорожает для россиянСегодня в 13:27

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Из-за платной доставки.

Китайская торговая площадка AliExpress с 7 февраля 2017 года вводит платную доставку товаров дороже 2 долларов. Им будут присваиваться трек-номера для отслеживания логистики, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Раньше клиент мог отказаться от отслеживания посылки и не платить за доставку. Сейчас такая возможность предусмотрена лишь для товаров дешевле 2 долларов.

Аналогичные условия будут действовать для покупателей из Беларуси и Украины. В AliExpress объясняют нововведение желанием улучшить качество логистического сервиса.

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