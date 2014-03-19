Из-за платной доставки.

Китайская торговая площадка AliExpress с 7 февраля 2017 года вводит платную доставку товаров дороже 2 долларов. Им будут присваиваться трек-номера для отслеживания логистики, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Раньше клиент мог отказаться от отслеживания посылки и не платить за доставку. Сейчас такая возможность предусмотрена лишь для товаров дешевле 2 долларов.

Аналогичные условия будут действовать для покупателей из Беларуси и Украины. В AliExpress объясняют нововведение желанием улучшить качество логистического сервиса.