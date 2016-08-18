Под Челябинском машины на оживленном шоссе потеснила лошадь07 февраля в 15:43
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Неуправляемая.
Днем 6 февраля 2017 года на Копейском шоссе водители заметили лошадь без наездника. Грациозное животное галопом двигалось в сторону Челябинска, пишут местные СМИ.
Фотографии скакуна тут же появились в соцсетях. Пользователи считают, что лошадь откуда-то сбежала: из парка, конюшни или, по версии шутников, из-под чьего-то капота.
Фото: Нелли Кердан
Дальнейшая судьба кобылы неизвестна. ДТП с ее участием не зафиксировано.
Стоит отметить, что меньше месяца назад сбросившая седока лошадь едва не попала под колеса троллейбуса на улице Тимирязева в Челябинске, передает "Уралинформбюро".
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