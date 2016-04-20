Снегопад парализовал аэропорт КурганаСегодня в 12:31
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На ночь.
В Кургане из-за сильного снегопада, продолжавшегося всю ночь, пришлось закрыть аэропорт.
Как рассказала "Уралинформбюро" пресс-секретарь воздушной гавани Надежда Ефремовцева, аэропорт перестал принимать рейсы в 23.30 6 февраля. Всю ночь пришлось расчищать взлетно-посадочную полосу. Из-за непогоды самолет из Москвы был задержан почти на 4 часа - он прилетел в 9.30 вместо 5.40. Обратно в столицу борт отправился в 10.30 вместо 7.15.
Стоит отметить, что, по данным синоптиков, снегопад в Кургане продлится еще два дня, кроме того, ночью ударят 30-градусные морозы.
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