Из-за возможных неполадок.

Porsche отзывает в России автомобиль 918 Spyder, стоимость которого составляет порядка 80 миллионов рублей. Суперкар был продан в конце апреля 2015 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Росстандарте, причиной отзыва стала установка не отвечающих стандартам качества нижних рычагов передней подвески. Существует вероятность, что они треснут и сломаются. "Это может послужить причиной появления посторонних шумов, а также нарушения ходовых качеств автомобиля при эксплуатации на гоночных трассах", - сообщили в ведомстве.

Porsche бесплатно заменит рычаги.