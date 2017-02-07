Porsche отзывает в России суперкар за 80 миллионовСегодня в 13:45
- Текст
Из-за возможных неполадок.
Porsche отзывает в России автомобиль 918 Spyder, стоимость которого составляет порядка 80 миллионов рублей. Суперкар был продан в конце апреля 2015 года.
Как сообщили "Уралинформбюро" в Росстандарте, причиной отзыва стала установка не отвечающих стандартам качества нижних рычагов передней подвески. Существует вероятность, что они треснут и сломаются. "Это может послужить причиной появления посторонних шумов, а также нарушения ходовых качеств автомобиля при эксплуатации на гоночных трассах", - сообщили в ведомстве.
Porsche бесплатно заменит рычаги.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:42
Мать убитого челябинского младенца скрывала преступление
И теперь может лишиться еще одного сына.Сегодня в 14:31
Житель Прикамья пытался свести счеты с жизнью и зарезал мать
Которая помешала ему.Сегодня в 14:28
Воспитанника сургутской спецшколы обвинили в изнасиловании
И избиении еще одного подростка.Сегодня в 14:10
На тюменской трассе "Мазда" опрокинула ЗиЛ
Погибли две женщины.Сегодня в 14:02
Рабочие "Уралэнергостройкомплекса" собрались митинговать с пайщиками
Чтобы "сдвинуть" стройки.Сегодня в 13:45
Porsche отзывает в России суперкар за 80 миллионов
Из-за возможных неполадок.Сегодня в 13:40
МОК лишает российских звезд НХЛ Олимпиады-2018
Функционеры спорят из-за денег.Сегодня в 13:30
Южноуралец сел на 12 лет за убийство тещи-инвалида
Мужчина вонзил ей нож в шею.Сегодня в 13:27
AliExpress подорожает для россиян
Из-за платной доставки.Сегодня в 13:26
Сбербанк банкротит юрлица сети "Суперстрой"
По всему Уралу.Сегодня в 13:06
"Газпром добыча Ямбург" одержал победу по мини-футболу
Среди любительских команд.Сегодня в 12:58
На трассе Курган - Челябинск легковушку разорвало на части
После столкновения с грузовиком.Сегодня в 12:44
Ямальца отправили в колонию за развращение школьниц
Посреди улицы.Сегодня в 12:39
Подростков отвадят от электронных сигарет
И кальянов.Сегодня в 12:31
Снегопад парализовал аэропорт Кургана
На ночь.
Главные новости
- Сегодня в 13:40МОК лишает российских звезд НХЛ Олимпиады-2018
- Сегодня в 12:39Подростков отвадят от электронных сигарет
- Сегодня в 11:17"Аттракцион щедрости" для ипотечников
- Сегодня в 10:24Перед судом предстанет фигурант дела о покушении на Тимониченко
- 06 февраля в 18:13На Среднем Урале готов аптечный бунт
Аналитика
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.
Серовчан нагреют на котельных
Ямальцы выставят заоблачные счета.