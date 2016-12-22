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Мать убитого челябинского младенца скрывала преступление07 февраля в 14:42

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И теперь может лишиться еще одного сына.

Супруга челябинца, задержанного по подозрению в убийстве своего 4-месячного ребенка, знала о совершенном в 2013 году преступлении, но никому об этом не рассказала. Более того, в 2014 году он родила еще одного сына.

Попавший под подозрение в убийстве 4-летней давности отец был заключен под стражу на днях. Предполагается, что в марте 2013 года пьяный мужчина подушкой задушил младенца, положил труп в переноску и сбросил с железнодорожного моста в полувагон. Тело малыша нашли через четыре дня на заводе в Ревде.

Второго - 2-летнего сына подозреваемого забрали у матери. В отношении нее подан иск о лишении родительских прав, так как 30-летняя женщина злоупотребляет спиртным, ведет аморальный образ жизни и не исполняет родительские обязанности. Семья проживала в сторожке на территории одного из садовых товариществ Копейска в полной антисанитарии. В настоящий момент малыш находится в медучреждении, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Стоит отметить, что ранее челябинка была трижды лишена родительских прав в отношении детей 2004, 2005 и 2006 годов рождения. Судьбой своих отпрысков она не интересуется и не платит им алименты.

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