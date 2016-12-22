Машина съехала в кювет.

В ночь на 7 февраля 2017 года в Челябинской области на 1618 километре трассы М5 "Урал" Hyundai Solaris застрял в кювете. 33-летняя женщина, ехавшая с 3-летним ребенком, не справилась с управлением, и машина вылетела с дороги.

Прибывшие спасатели достали автомобиль из кювета, а замерзающих мать и малыша обогрели. После этого автоледи самостоятельно уехала домой, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе Поисково-спасательной службы Челябинской области.