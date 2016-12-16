Попавший в ДТП уральский муфтий идет на поправку07 февраля в 14:57
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Его перевели из реанимации.
Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев, пострадавший в ДТП, переведен из реанимации в палату травматологии.
Авария произошла вечером 6 февраля 2017 года на выезде из столицы Южного Урала во время снегопада. Водитель Toyota Corolla столкнулся на встречке со Skoda Octavia, где ехал муфтий. Чешскую иномарку отбросило на попутный Volkswagen Polo. Один человек погиб. Ринат Раев оказался в числе троих пострадавших.
Сейчас он в стабильном состоянии. Его перевели из реанимации в палату травматологии. "Существенных повреждений у него нет, но некоторые травмы имеются. Поэтому он находится под наблюдением врачей", - сообщил "Уралинформбюро" осведомленный источник.
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