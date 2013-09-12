Родители поддержали.

Жительница британского графства Девон Грейс Гедлер вышла замуж сама за себя. Такая идея пришла женщине после того, как в стране легализовали однополые браки. Родители полностью поддержали ее, пишет The Guardian.

На свадьбе было порядка 50 гостей. По словам Грейс, некоторые из друзей считают ее "нарциссом". "Конечно, когда объявляешь, что выходишь замуж сама за себя, это говорит о чрезмерном себялюбии", - рассказывает она.

Стоит отметить, что данный союз, зафиксированный лишь в церковных бумагах, не имеет юридического статуса в Великобритании, передает "Уралинформбюро".