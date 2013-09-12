Идеальный брак: британка сыграла свадьбу с собой07 февраля в 15:37
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Родители поддержали.
Жительница британского графства Девон Грейс Гедлер вышла замуж сама за себя. Такая идея пришла женщине после того, как в стране легализовали однополые браки. Родители полностью поддержали ее, пишет The Guardian.
На свадьбе было порядка 50 гостей. По словам Грейс, некоторые из друзей считают ее "нарциссом". "Конечно, когда объявляешь, что выходишь замуж сама за себя, это говорит о чрезмерном себялюбии", - рассказывает она.
Стоит отметить, что данный союз, зафиксированный лишь в церковных бумагах, не имеет юридического статуса в Великобритании, передает "Уралинформбюро".
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По обычаю старинной свадьбы, девушка должна подготовить суженому, так называемый уголок, или «хранцузкий» платок, в который клали всё необходимое: нижнее бельё, рубашки, брюки, вышитый носовой платок и кроме того, несколько разных полотенец. C уважением mihail-ushakov.ответить
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