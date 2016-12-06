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Челябинцы просят Путина спасти их от смерти под завалами07 февраля в 17:07

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В собственном доме.

Жильцы аварийного барака в Челябинске опасаются за свою жизнь. Дом 1953 года постройки на Свердловском проспекте, 15 крошится буквально на глазах – износ строения составляет 71%. Однако расселять барак не торопятся. Собственница одной из квартир, малоимущая мать-одиночка Ксения Сафина с полуторагодовалым сыном, отчаявшись получить поддержку местных властей, написала письмо президенту Владимиру Путину, передает "Уралинформбюро".

"Износ систем холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, центрального отопления, электроснабжения составляет 80%! Мы вынуждены жить в почти не отапливаемых квартирах, занавешивать окна одеялами, без канализации, так как она не работает, без горячей воды, с крысами и пауками по соседству", - рассказала челябинка.

Признанный аварийным барак планируют расселить лишь в 2019 году. "Но в нашем доме опасно проживать. Имелись случаи обвала несущих конструкций, которые могут повториться", - сетует Ксения Сафина. Большая часть жильцов разъехались по родственникам. В трех квартирах остались те, кому бежать из страшной двухэтажки некуда.

По словам женщины, администрация Челябинска и приемная губернатора Южного Урала завалены ее просьбами о помощи. Однако расселять барак вне очереди никто не собирается. Отчаявшись, Ксения написала письмо президенту РФ Владимиру Путину: "Я очень боюсь за жизнь и здоровье своего сына! Пожалуйста, помогите нам, иначе мы умрем под руинами собственных квартир!".

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