Остальным придется платить по старинке.

Новый повременной тариф на проезд в Екатеринбурге коснется только владельцев "ЕКарты", заявил председатель комитета по транспорту мэрии Игорь Федотов. По его словам, тем, кто ездит за наличку, при пересадках придется оплачивать каждую поездку в полном объеме. Речь об этом шла в ходе заседания комиссии Екатеринбургской гордумы по городскому хозяйству.

Депутаты восприняли слова чиновника в штыки, заявив о необходимости доработки. По их мнению, нужно ввести проездной на ограниченное количество поездок, который можно будет ежемесячно приобретать за наличные.

При этом, по словам Федотова, в мэрии уже определились с тем, каков будет повременной тариф. Цифры озвучат в четверг.

Стоит напомнить, что повременной тариф вводится в рамках новой транспортной схемы, запуск которой планируется с 1 июля 2017 года. Она предполагает большое количество пересадок – маршруты станут короче, а их число сильно сократится. По задумке мэрии, горожане будут ждать транспорт не более 5-7 минут, передает "Уралинформбюро".