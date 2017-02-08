Дождалась: китаянка родила "замороженного" 16 лет назад сына07 февраля в 17:37
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После отмены запрета на второго ребенка.
В Китае 46-летняя женщина родила здорового мальчика после процедуры ЭКО с эмбрионом, замороженным 16 лет назад.
Малыш весом 3800 граммов появился на свет в первых числах февраля в клинике при Университете имени Сунь Ятсена в городе Гуанчжоу, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
У женщины уже есть 16-летний сын, также родившийся после ЭКО. Его маленький брат - из той же группы эмбрионов, подвергшихся криоконсервации еще в 2000 году, передает "Уралинформбюро".
Китайские врачи отмечают всплеск спроса на процедуры искусственного оплодотворения среди женщин старше 40 лет после отмены политики одного ребенка на одну семью.
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