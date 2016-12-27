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В Екатеринбурге выделят 28 полос для общественного транспорта07 февраля в 15:55

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С видеокамерами.

В 2017 году в Екатеринбурге обустроят еще 28 выделенных участков дорог для автобусов и троллейбусов, передает "Уралинформбюро". Это будет сделано в рамках подготовки города к Чемпионату мира по футболу 2018 года. После его проведения эта работа продолжится, сообщил председатель комитета по транспорту мэрии Игорь Федотов в ходе заседания комиссии гордумы по городскому хозяйству 7 февраля.

По его словам, для транспорта выделят даже двухполосые дороги. Все участки будут оснащены камерами фиксации нарушений. В этом году установят 56 штук, отметил Федотов. При этом деньги из бюджета выделены только на 9. Однако мэрия уже нашла инвестора, который установит нужное количество камер.

Стоит напомнить, что сейчас выделенные полосы для общественного транспорта в Екатеринбурге есть на участках улиц Белинского, Карла Либкнехта, Вильгельма де Геннина, Розы Люксембург и Чапаева.

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