Морозы помешали уральским участникам "Лыжни России" 07 февраля в 17:25
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Старты пришлось отложить.
Свердловские власти отложили "Лыжню России - 2017" на неделю из-за морозов. Старты, намеченные на 11 февраля, перенесены на 18 февраля.
"Мы посмотрели уточненный прогноз погоды на ближайшую субботу. Действительно, есть риск, что в момент начала "Лыжни России" температура воздуха будет достаточно низкой. Нам бы не хотелось, чтобы это отразилось на безопасности участников", - пояснил "Уралинформбюро" вице-губернатор Павел Креков.
Для участников "Лыжни России" в Екатеринбурге организуют на площадке МВЦ "Екатеринбург - ЭКСПО". Узнать об условиях регистрации, номинациях и времени начала соревнований можно на сайте www.lizhnya.flgso.ru.
Стоит отметить, что из-за холодов "Лыжню России" также сдвинули в Курганской и Челябинской областях.
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