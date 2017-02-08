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Морозы помешали уральским участникам "Лыжни России" 07 февраля в 17:25

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Старты пришлось отложить.

Свердловские власти отложили "Лыжню России - 2017" на неделю из-за морозов. Старты, намеченные на 11 февраля, перенесены на 18 февраля.

"Мы посмотрели уточненный прогноз погоды на ближайшую субботу. Действительно, есть риск, что в момент начала "Лыжни России" температура воздуха будет достаточно низкой. Нам бы не хотелось, чтобы это отразилось на безопасности участников", - пояснил "Уралинформбюро" вице-губернатор Павел Креков.

Для участников "Лыжни России" в Екатеринбурге организуют на площадке МВЦ "Екатеринбург - ЭКСПО". Узнать об условиях регистрации, номинациях и времени начала соревнований можно на сайте www.lizhnya.flgso.ru.

Стоит отметить, что из-за холодов "Лыжню России" также сдвинули в Курганской и Челябинской областях.

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