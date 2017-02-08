×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Транспортную реформу в Екатеринбурге перенесли на 2019 год07 февраля в 16:51

  • Текст

После проведения ЧМ.

Введение новой транспортной схемы в Екатеринбурге перенесли с 2017 на 2019 год. Чиновники якобы приняли такое решение, чтобы избежать коллапса во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году, передает "Уралинформбюро".

Как заявил 7 февраля сити-менеджер Александр Якоб, на доработку проекта, вызвавшего бурный протест горожан, понадобится около года. Кроме того, перед его реализацией потребуется создать транспортную инфраструктуру - выделенные полосы движения общественного транспорта, камеры видеофиксации нарушений, пересадочные комплексы, а также информационные комплексы для населения.

Ранее стало известно об отставке замглавы администрации города Евгения Липовича. Он активно лоббировал маршрутную схему и заявлял, что в какой бы стадии разработки она не была, 1 июля 2017 года городской транспорт в любом случае будет ездить по-новому: уменьшится количество маршрутов (со 113 до 62) и возрастет число пересадок.

Следует отметить, что отговорка про чемпионат мира стала "хорошей миной при плохой игре". Более всего мэрия Екатеринбурга должна была испугаться протестных волнений в период выборов губернатора Свердловской области, намеченных на сентябрь текущего года.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Серовчан нагреют на котельных

Серовчан нагреют на котельных

Ямальцы выставят заоблачные счета.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×