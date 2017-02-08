Транспортную реформу в Екатеринбурге перенесли на 2019 год07 февраля в 16:51
- Текст
После проведения ЧМ.
Введение новой транспортной схемы в Екатеринбурге перенесли с 2017 на 2019 год. Чиновники якобы приняли такое решение, чтобы избежать коллапса во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году, передает "Уралинформбюро".
Как заявил 7 февраля сити-менеджер Александр Якоб, на доработку проекта, вызвавшего бурный протест горожан, понадобится около года. Кроме того, перед его реализацией потребуется создать транспортную инфраструктуру - выделенные полосы движения общественного транспорта, камеры видеофиксации нарушений, пересадочные комплексы, а также информационные комплексы для населения.
Ранее стало известно об отставке замглавы администрации города Евгения Липовича. Он активно лоббировал маршрутную схему и заявлял, что в какой бы стадии разработки она не была, 1 июля 2017 года городской транспорт в любом случае будет ездить по-новому: уменьшится количество маршрутов (со 113 до 62) и возрастет число пересадок.
Следует отметить, что отговорка про чемпионат мира стала "хорошей миной при плохой игре". Более всего мэрия Екатеринбурга должна была испугаться протестных волнений в период выборов губернатора Свердловской области, намеченных на сентябрь текущего года.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:22
1,5 тысячи свердловских многоэтажек дождутся капремонта в этом году
Если все пойдет по плану.Сегодня в 17:14
В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
Пострадали два человека.Сегодня в 17:11
Челябинцы готовы разгонять смог из пушки
Другие способы не действуют.Сегодня в 17:09
Уральские ученые займутся разработками для Sukhoi Superjet
По соглашению.Сегодня в 17:04
Из Росприроднадзора бегут инспекторы
Из-за копеечной зарплаты.Сегодня в 16:57
"Гринфлайт" не желает доделывать квартиры дольщиков "Академа"
Отказываясь от чистовой отделки.Сегодня в 16:56
"АвтоВАЗ" удивит двумя новинками
На базе Lada Vesta.Сегодня в 16:50
Свердловчан шокировали счета за коммуналку
Общественники разберутся.Сегодня в 16:42
В Екатеринбурге офицер "потерял" 37 казенных миллионов
При строительстве жилья для военных.Сегодня в 16:17
В Екатеринбурге на ходу загорелся автобус
Водитель сам потушил пожар.Сегодня в 16:15
К капремонту на Среднем Урале подключатся газовики
Через год.Сегодня в 16:13
Нефтяники Югры не успевают латать трубопроводы
Годовой ущерб достиг 710 миллионов.Сегодня в 16:10
В Екатеринбурге львы посостязаются с пауками
За звание лучшей пары.Сегодня в 16:04
Федор Емельяненко приедет в Екатеринбург на ЧР по самбо
В марте.Сегодня в 16:00
На Южном Урале два человека скончались от отравления газом
Угарным.
Главные новости
- Сегодня в 17:14В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
- Сегодня в 16:50Свердловчан шокировали счета за коммуналку
- Сегодня в 15:23Капремонты обошлись свердловчанам в 5,2 миллиарда рублей
- Сегодня в 15:186-летняя екатеринбурженка выжила после падения с 8 этажа
- Сегодня в 14:31Глава Росприроднадзора отчитал уральских коллег за мягкотелость
Аналитика
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.
Серовчан нагреют на котельных
Ямальцы выставят заоблачные счета.