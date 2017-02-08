После проведения ЧМ.

Введение новой транспортной схемы в Екатеринбурге перенесли с 2017 на 2019 год. Чиновники якобы приняли такое решение, чтобы избежать коллапса во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году, передает "Уралинформбюро".

Как заявил 7 февраля сити-менеджер Александр Якоб, на доработку проекта, вызвавшего бурный протест горожан, понадобится около года. Кроме того, перед его реализацией потребуется создать транспортную инфраструктуру - выделенные полосы движения общественного транспорта, камеры видеофиксации нарушений, пересадочные комплексы, а также информационные комплексы для населения.

Ранее стало известно об отставке замглавы администрации города Евгения Липовича. Он активно лоббировал маршрутную схему и заявлял, что в какой бы стадии разработки она не была, 1 июля 2017 года городской транспорт в любом случае будет ездить по-новому: уменьшится количество маршрутов (со 113 до 62) и возрастет число пересадок.

Следует отметить, что отговорка про чемпионат мира стала "хорошей миной при плохой игре". Более всего мэрия Екатеринбурга должна была испугаться протестных волнений в период выборов губернатора Свердловской области, намеченных на сентябрь текущего года.