Жителей Екатеринбурга обучают газовой безопасности 07 февраля в 19:11
- Текст
Во время рейдов по домам.
7 февраля 2017 года специалисты АО "Екатеринбурггаз" и ГУ МЧС по Свердловской области провели внеочередной рейд в Железнодорожном районе. Ревизия проходила в доме №62 по улице Минометчиков. Нарушений правил эксплуатации газового оборудования выявлено не было, жители дома продемонстрировали ответственный подход к вопросам газовой безопасности.
В ходе рейда потребителям газа напомнили основные правила использования газа в быту. Абонентам в первую очередь необходимо знать, что при пользовании газовыми приборами обязательно открывать форточку. Нельзя оставлять включенные газовые приборы без присмотра, по окончании пользования газом необходимо закрыть краны на газовых приборах и перед ними. Крайне важно проверять тягу перед включением газовых колонки и котла. Все неисправности в работе газового оборудования должны устраняться только работниками газовой службы.
Сотрудники МЧС в свою очередь рассказали гражданам о требованиях пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования и действиях в случае пожара.
Внеплановые рейды с октября 2016 года проходят во всех районах Екатеринбурга. В настоящее время проверки организованы в Ленинском и Верх-Исетском районах.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза", при запахе газа необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны на приборах и газопроводе, проветрить помещение, открыв двери и форточки. Кроме того, нельзя зажигать огонь и курить, включать электроосвещение и электроприборы. Следует покинуть помещение и вызвать аварийную службу по телефону 04 или 104 (с мобильного).
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 17:22
1,5 тысячи свердловских многоэтажек дождутся капремонта в этом году
Если все пойдет по плану.Сегодня в 17:14
В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
Пострадали два человека.Сегодня в 17:11
Челябинцы готовы разгонять смог из пушки
Другие способы не действуют.Сегодня в 17:09
Уральские ученые займутся разработками для Sukhoi Superjet
По соглашению.Сегодня в 17:04
Из Росприроднадзора бегут инспекторы
Из-за копеечной зарплаты.Сегодня в 16:57
"Гринфлайт" не желает доделывать квартиры дольщиков "Академа"
Отказываясь от чистовой отделки.Сегодня в 16:56
"АвтоВАЗ" удивит двумя новинками
На базе Lada Vesta.Сегодня в 16:50
Свердловчан шокировали счета за коммуналку
Общественники разберутся.Сегодня в 16:42
В Екатеринбурге офицер "потерял" 37 казенных миллионов
При строительстве жилья для военных.Сегодня в 16:17
В Екатеринбурге на ходу загорелся автобус
Водитель сам потушил пожар.Сегодня в 16:15
К капремонту на Среднем Урале подключатся газовики
Через год.Сегодня в 16:13
Нефтяники Югры не успевают латать трубопроводы
Годовой ущерб достиг 710 миллионов.Сегодня в 16:10
В Екатеринбурге львы посостязаются с пауками
За звание лучшей пары.Сегодня в 16:04
Федор Емельяненко приедет в Екатеринбург на ЧР по самбо
В марте.Сегодня в 16:00
На Южном Урале два человека скончались от отравления газом
Угарным.
-
27 января в 10:30
Газовики провели внеплановые рейды в Екатеринбурге
Вместе с сотрудниками МЧС.03 февраля в 15:45
В Кировграде усилены меры газовой безопасности
Специалистам предстоит проверить 18 многоквартирников.26 января в 15:36
В домах Кировграда проходят внеплановые проверки
По газовой безопасности.08 июля 2016 в 15:55
Газовая "бомба" в екатеринбургских детсадах
Частники наплевали на правила безопасности.19 апреля 2016 в 10:06
В Екатеринбурге прошел противопожарный рейд
Объектом внимания стали пожилые люди Железнодорожного района.23 марта 2016 в 16:19
Газовики совместно с МЧС провели внеплановые рейды в Екатеринбурге
Чтобы выявить неисправное оборудование.26 декабря 2014 в 12:03
"Екатеринбурггаз" удостоен медали МЧС России
В преддверии Дня спасателя.
Главные новости
- Сегодня в 17:14В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
- Сегодня в 16:50Свердловчан шокировали счета за коммуналку
- Сегодня в 15:23Капремонты обошлись свердловчанам в 5,2 миллиарда рублей
- Сегодня в 15:186-летняя екатеринбурженка выжила после падения с 8 этажа
- Сегодня в 14:31Глава Росприроднадзора отчитал уральских коллег за мягкотелость
Аналитика
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.
Серовчан нагреют на котельных
Ямальцы выставят заоблачные счета.