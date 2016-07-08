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Жителей Екатеринбурга обучают газовой безопасности 07 февраля в 19:11

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Во время рейдов по домам.

7 февраля 2017 года специалисты АО "Екатеринбурггаз" и ГУ МЧС по Свердловской области провели внеочередной рейд в Железнодорожном районе. Ревизия проходила в доме №62 по улице Минометчиков. Нарушений правил эксплуатации газового оборудования выявлено не было, жители дома продемонстрировали ответственный подход к вопросам газовой безопасности.

В ходе рейда потребителям газа напомнили основные правила использования газа в быту. Абонентам в первую очередь необходимо знать, что при пользовании газовыми приборами обязательно открывать форточку. Нельзя оставлять включенные газовые приборы без присмотра, по окончании пользования газом необходимо закрыть краны на газовых приборах и перед ними. Крайне важно проверять тягу перед включением газовых колонки и котла. Все неисправности в работе газового оборудования должны устраняться только работниками газовой службы.

Сотрудники МЧС в свою очередь рассказали гражданам о требованиях пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования и действиях в случае пожара.

Внеплановые рейды с октября 2016 года проходят во всех районах Екатеринбурга. В настоящее время проверки организованы в Ленинском и Верх-Исетском районах.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза", при запахе газа необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны на приборах и газопроводе, проветрить помещение, открыв двери и форточки. Кроме того, нельзя зажигать огонь и курить, включать электроосвещение и электроприборы. Следует покинуть помещение и вызвать аварийную службу по телефону 04 или 104 (с мобильного).

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