Не способных справиться с сугробами.

Южный Урал утопает в снегу. Большое количество осадков доставляет массу неприятностей и автомобилистам, и пешеходам. Если центральные улицы городов еще худо-бедно приводят в порядок, то въезды во дворы и маленькие улочки давно превратились в полосу препятствий. Губернатор региона Борис Дубровский за бодрыми рапортами с мест проблемы как будто не видит.

Между тем жители Миасса разместили на сайте change.org петицию, адресованную главе Челябинской области. Горожане указывают на то, что "снег, ледяные накаты и колея с каждым днем все больше затрудняют движение автомобилей, становятся причиной дорожно-транспортных происшествий, травм и переломов у пешеходов". Хуже всего дела обстоят в частном секторе, передает "Уралинформбюро".

Как видно на снимках в соцсетях, глубина снежной колеи в Миассе достигает 10 сантиметров.

Местные власти "не предпринимают эффективных мер по решению этой проблемы". Население вынуждено нанимать машины для очистки улиц на собственные средства.

"Пожалуйста, пришлите снегоуборочную технику и эффективных чиновников, умеющих организовывать уборку снега!" - просят миасцы у губернатора.