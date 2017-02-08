Если мэрия не разгребет завалы.

Госавтоинспекция грозится закрыть улицы Полевского для общественного транспорта, если мэрия не управится с очисткой до 9 февраля. Накаты, колея и снежные валы по обочинам мешают движению и приводят к ДТП, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД РФ по Свердловской области.

Проблемными признаны 16 улиц: Володарского, Карла Маркса, Бажова, Крылова, Ильича, Советская, Объездная ОАО "ПКЗ", Вершинина, Розы Люксембург, Совхозная, Коммунистической, Павлика Морозова, Декабристов, Свердлова, Ленина, Максима Горького. По итогам рейда 4 февраля администрации Полевского городского округа выдано пять предписаний, на замглаву по ЖКХ составлено 4 административных протокола.

После контрольного объезда станет ясно, где повесить "кирпич".

Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области