Без жилья остались 20 человек.

7 февраля 2017 года Арбитражный суд Свердловской области отклонил иск 20 пайщиков к компании "Брусника. Екатеринбург", передает "Уралинформбюро".

Тяжба началась в сентябре 2016 года. Пайщики ООО "Инвестиционный центр федеральных программ" (ИЦФП) потребовали от "Брусники. Екатеринбург" передачи в собственность 20 квартир, в строительство которых они вкладывались при прежнем застройщике, ООО "Каменный ручей", через инвестиционные паи. В 2013 году обязательства обанкротившегося "Каменного ручья" по достройке жилья приняла "Брусника", пообещав обеспечить квартирами всех дольщиков. О пайщиках речи не шло. Сегодня она заявляет, что каких-либо соглашений с ИЦФП об обязательствах перед гражданами не заключалось.

"Это беспредел со стороны ООО "Брусника. Екатеринбург" и произвол со стороны областных властей, которые нас вообще не замечают, как будто проблемы не существует! Мы вкладывали свои деньги законным способом!" - возмущается один из пайщиков Владимир Власов, добавляя, что борьбу сворачивать никто не намерен.

ЖК "Каменный ручей" ввели в эксплуатацию в конце 2015 года (работы продолжались 10 лет). Однако довести его до ума застройщик до сих пор не может. Жильцы жалуются на паркинг и недоделки благоустройства прилегающей территории. Проблемы у "Брусники" есть и на строящихся объектах. В частности, затягиваются сроки сдачи домов в ЖК "Квартал Новаторов" и "Суходольский" , в микрорайоне "Солнечный".

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